Голосіївський суд відмовився брати під варту суддю Вовка

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято суддею. В ухвалі суддя зокрема зазначила, що представник ГПУ не надав доказів стосовно того, що суддя Вовк може переховуватися від слідства, тиснути на свідків, експертів та інших учасників процесу. Також в ухвалі вона відзначила, що прокурор навпаки повідомив суд про те, що суддя Вовк до сьогодні виконував свої зобов’язання перед слідством.

Разом з тим суддя в ухвалі зобов’язала Вовка з’являтися за викликом до органів слідства.

Як пояснили адвокати Вовка по суті це означає, що суддя Вовк має виконувати обов’язки підозрюваного.

Читайте такожСудді Кицюк, Вовк та Царевич обіцяють з'явитися на суди щодо їх арештуРазом з тим прокурор зазначив, що по суті до судді не обрано жодного запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Вовка, Віктора Кицюка та Оксани Царевич.

Суддя Вовк підозрюється у винесенні завідомо неправосудного рішення у цивільній справі, яким позбавив законного власника його майна.

Судді Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що постановили завідомо неправосудні рішення у справах про адміністративні правопорушення стосовно активістів Автомайдану та інших справах.

У Вінницькому міському суді, де розглядається справа судді Печерського суду Києва Віктора Кицюка щодо обрання йому міри запобіжного заходу, розгляд клопотання про відвід судді Олександра Олійника, який розпочав розгляд справи, перенесено на 7 березня