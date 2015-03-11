В Дебальцевому не припиняється масове мародерство

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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За його даними, мародерством в Дебальцевому активно займаються не тільки бойовики, але і самі місцеві жителі, які грабують житла своїх сусідів.

Крім цього Дмитро Тимчук зазначив, що в "ДНР" триває "реформа системи вищої освіти", в результаті якої опинився під загрозою зникнення Донецький національний університет (ДонНУ). Відразу кілька факультетів ДонНУ закриваються через відсутність грошей на їх утримання. "Особливий резонанс отримало закриття міжнародного факультету (до речі, педагоги якого навесні 2014 р активно підтримували "ДНР"). Спроби протестувати з боку педагогів присікаються погрозами бойовиків "ДНР" провести арешти найбільш незадоволених "за підрив авторитету народної влади".

Тим часом в "ЛНР" утворена "інформаційна комісія", яка буде моніторити телеефір на окупованій території на предмет наявності українського телемовлення. "Метою діяльності "комісії" є повне видалення українських телеканалів (включаючи розважальні) з сітки мовлення на окупованій території", - написав Дмитро Тимчук.

Також він зазначив, що в Макіївці зріє "продовольчий бунт", оскільки місцеве населення вкрай незадоволене захмарними цінами, встановленими на продовольство (1 кг оселедця - 116-120 грн.).