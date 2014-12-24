"Кадирівці" та бойовики "ДНР" влаштували війну за розподіл сфер впливу в Макіївці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Антитерористичної операції Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожБойовики "ЛНР" і "козаки" встановили в Антрациті двовладдя«У місті Макіївка Донецької області фіксуються факти збройних сутичок між чеченськими та місцевими бойовиками через перерозподіл сфер впливу на підконтрольній території, що призводить до загострення ситуації у місті», - зазначив він.