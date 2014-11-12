Співробітниця ДонНУ: бойовики погрожували відрізати голови, якщо не будуть зняті прапори України

Про це в ефірі "Громадського телебачення" розповіла співробітниця ДонНу Катерина Смирнова. За її словами, коли бойовики виявляли проукраїнськи налаштованих жителів міста, поміщали їх у підвали і там катували.

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За її словами, це вселило страх у проукраїнськи налаштованих громадян і змусило їх мовчати про свою позицію.

Катерина Смирнова зазначила, що в червні до керівництва ДонНУ прийшли озброєні члени угруповання "ДНР" і наказали зняти українські прапори з навчальних корпусів. В іншому випадку охоронцям вузу відріжуть голови.