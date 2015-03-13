СБУ нарахувала понад 600 антиукраїнських груп у соцмережах
13:20, 13 березня 2015Суспільство
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Служба безпеки України виявила понад 600 антиукраїнських груп у соціальних мережах.
REUTERS
Про це на брифінгу в Києві повідомив глава департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда, пише Апостроф.
За його словами, в основному такі групи виявлені в соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».
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«Всі ці групи координуються з Росії чи Криму. Соцмережі використовуються спецслужбами Росії для вербування громадян України для участі в антиконституційних діях,- зазначив представник СБУ.
Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ попросили українців не користуватися російськими соцмережами, зокрема, «ВКонтакте».
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