В СБУ попросили українців не користуватися ВКонтакте

В СБУ попросили українців не користуватися російськими соцмережами, зокрема, ВКонтакте, заявив радник голови МВС Маркіян Лубківський в ефірі телеканалу "112 Україна" .

"Ми переконані, що сьогодні російські соціальні мережі є елементом тиску і впливу на наших громадян. Ми стверджуємо з повною відповідальністю, що та ситуація, яка мала місце з українськими військовослужбовцями і з українськими строковиками, вона була розбурхана саме в мережі "ВКонтакте", ми просимо всіх українців, всіх наших громадян бути обережними, не користуватися цими мережами, оскільки наразі у цій ситуації вона є елементом інформаційної війни проти України", - наголосив Лубківський.

Нагадаємо, у понеділок кілька сотень солдатів строкової служби Нацгвардії покинули своє місце розташування у Нових Петрівцях і вирушили пішки на Київ, щоб провести акцію протесту біля стін Адміністрації президента. Солдати вигукували "Дембель" і "Ні провокаціям".

Читайте такожПрокуратура завела справу на бійців Нацгвардії за мітинг під АП

Солдати вимагали повідомити їм дату підписання указу про демобілізацію, термін якої вже закінчився. Військові розійшлися після того, як заступник глави адміністрації Геннадій Зубко пообіцяв предметно обговорити це питання після зустрічі президентів України і Росії у Мілані 16-17 жовтня.

Крім того, подібні акції протестів строковики провели у Дніпропетровську і Харкові. Пізніше, генпрокурор Ярема заявив, що військова прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо командирів солдатів, що мітингували біля будівлі АП. Також стало відомо, що строковиків, які мітингувальників біля стін АП з вимогою демобілізації, переведуть на контрактну службу.

Читайте такожКомбат "Азова" припускає, що за пікетом АП може стояти ФСБ

Варто зазначити, що соцмережа "ВКонтакте" увійшла до реєстру Роскомнагляду як "організатор поширення інформації" і тепер буде надавати правоохоронним органам інформацію про своїх користувачів. Раніше низка українських і російських ЗМІ вже повідомляли, що "ВКонтакте" передає дані про користувачів ФСБ Росії.