Митрополитит Онуфрій і Митрополит Антоній розповіли, що на Афоні моляться за мир в Україні

Предстоятель Української Православної Церкви МП Блаженніший Митрополитит Онуфрій і керуючий справами УПЦ МП Митрополит Антоній у відеозверненні зі Святої гори Афон (Греція) розповіли про те, що моляться за мир в Україні і просять молитов у ченців-святогорців.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП, у ці дні делегація УПЦ МП із паломницьким візитом перебуває на Афоні.

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“В ці дні Великого Посту наша група паломників прибула на Святу гору Афон, щоб помолитися за нашу українську державу, за мир на нашій землі, щоб Господь послав нашому народові своє благословіння”, - сказав у відеозверненні Блаженніший Митрополит Онуфрій.

“Свята гора Афон – це особливе місце на землі, де цілодобово звучить молитва. Делегація Української Православної Церкви приїхала сюди, щоб помолитися, попросити молитов у святогорців за наш Боголюбивий український народ, за нашу Вітчизну, за цілісність нашої держави, за мир і братерство українського народу”, - сказав у відеозверненні Митрополит Антоній.

Після прибуття на Святу Гору члени української делегаціі на чолі з Блаженнішим митроплитом Онуфрієм звершили Божественну літургію в соборному храмі Свято-Пантелеймонівського монастиря. Під час Літургіі Блаженніший Митрополит Онуфрій підніс молитву за мир на українській землі. Цього ж дня відбулася зустріч Предстоятеля УПЦ МП з братією обителі.