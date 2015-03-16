У Харкові під колесами потяга в метро загинула жінка

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України у Харківській області, подія сталася сьогодні близько 12:25 .

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«За попередніми даними правоохоронців, які зараз працюють на місці події, вона впала на рейки та опинилася під потягом. Жінці приблизно 50 років, її особа встановлюється», - зазначили у міліції.

Рух потягів спрямовано до станції метро «Академіка Барабашова», обмежено доступ пасажирів до станцій «Студентська» та «Академіка Павлова». Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та рятувальники.

Нагадаємо, 5 травня минулого року УНІАН повідомляв, що на станції «Театральна» у київському метро чоловік впав на рейки внаслідок чого загинув.