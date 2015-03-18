У Луганській області підірвався вантажний потяг з вугіллям для України - ЗМІ

Поїзд частково зійшов з рейок, вугілля розсипалося в різні сторони, передає ТСН.

За попередніми даними, постраждалих немає. Вибух стався близько восьмої вечора неподалік від 29-того блокпосту.

Першими про це повідомили російські канали.

Читайте такожВугілля із зони АТО можна вивозити лише залізничним транспортом - ДФС

Пізніше цю інформацію кореспондентам ТСН підтвердили і українські розвідники. За словами наших військових, відновити постачання вугілля буде непросто, адже цю територію складно повноцінно охороняти.

Як передає Дождь з посиланням на бойовиків, через підрив залізничних колій припинилося сполучення між територіями, контрольованими владою України і луганськими сепаратистами.