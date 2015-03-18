У Луганській області підірвався вантажний потяг з вугіллям для України - ЗМІ
01:42, 18 березня 2015Суспільство
5650 0
У Луганській області на території, підконтрольній українській владі, підірвався вантажний потяг з вугіллям
У Луганській області підірвався вантажний потяг з вугіллям для України / УНІАН
Поїзд частково зійшов з рейок, вугілля розсипалося в різні сторони, передає ТСН.
За попередніми даними, постраждалих немає. Вибух стався близько восьмої вечора неподалік від 29-того блокпосту.
Першими про це повідомили російські канали.
Читайте такожВугілля із зони АТО можна вивозити лише залізничним транспортом - ДФС
Пізніше цю інформацію кореспондентам ТСН підтвердили і українські розвідники. За словами наших військових, відновити постачання вугілля буде непросто, адже цю територію складно повноцінно охороняти.
Як передає Дождь з посиланням на бойовиків, через підрив залізничних колій припинилося сполучення між територіями, контрольованими владою України і луганськими сепаратистами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter