У світі сьогодні відзначають міжнародний день щастя

На честь цього організація запропонувала всім бажаючим розповісти про пісні, які викликають у них посмішку, супроводивши їх хештегом #HappySoundsLike. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

З цих композицій був складений "плей-лист щастя".

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун вибрав пісню "Signed, Sealed, Delivered" Стіві Вандера.

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Міжнародний день щастя був заснований для просування ідеї, згідно з якою щастя має бути завданням державної політики, а не тільки особистою метою кожного людини.