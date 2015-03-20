14-річну школярку з Саратова викликали у ФСБ через жовто-сині стрічки в косах

Про це повідомляє Meduza.

У ході бесіди співробітники ФСБ хотіли з'ясувати, звідки вона знає інших молодих людей, які вийшли на акцію з символікою України, і домогтися визнання, що їй нібито заплатили за це.

За словами школярки (її ім'я не вказується), вона відповіла, що вийшла на акцію проти «війни, жорстокості і пропаганди» і хотіла підтримати Україну. Вона розповіла виданню «Йод», що під час бесіди у неї почалася істерика, а після розмови відчувала себе пригніченою. Ніяких звинувачень їй не пред'являли.

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«Останнє, що я хочу сказати: ситуація нагадує мені роман Оруелла «1984». Такий же тиск влади, працівників правоохоронних органів, так само однобокий вплив на народ. Я маленька, але справненька, правда, не впевнена, що готова до таких наслідків. Буду думати».

У Саратові 18 березня відбувся, як і в багатьох інших містах Росії, так званий мітинг «на честь річниці приєднання Криму до Росії». Близько десяти осіб прийшли на нього із символікою України. Кількох учасників акції затримала поліція.