Греція прийме на лікування 21 українського військового
14:03, 20 березня 2015Суспільство
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Лікарні Греції готові взяти на лікування 21 українського військового, що були поранені в зоні антитерористичної операції на сході України.
REUTERS
Про це повідомила народний депутат верховної Ради України Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.
"Отримали підтвердження від НАТО про готовність продовжувати програму допомоги пораненим України. Зокрема, лікарні Греції готові взяти на лікування 21 пораненого", - йдеться у повідомленні.
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За її словами, найближчим часом приступлять до формування групи поранених військових.
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