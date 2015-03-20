Греція прийме на лікування 21 українського військового

14:03, 20 березня 2015
Суспільство
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Лікарні Греції готові взяти на лікування 21 українського військового, що були поранені в зоні антитерористичної операції на сході України.

REUTERS

Про це повідомила народний депутат верховної Ради України Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

"Отримали підтвердження від НАТО про готовність продовжувати програму допомоги пораненим України. Зокрема, лікарні Греції готові взяти на лікування 21 пораненого", - йдеться у повідомленні.

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За її словами, найближчим часом приступлять до формування групи поранених військових.

публикацияОльги Богомолець.
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