Савченко переводять до лікарні: стан її здоров'я погіршився - сестра

Стан здоров'я української льотчиці та народного депутата Надії Савченко погіршився. Тепер її планують перевести до міської лікарні.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook сестра української льотчиці Віра Савченко.

"Ілья Новіков вийшов від Наді 15хв тому. Часу було 30хв. Погіршились аналізи печінки. Готують перевести в міську лікарню (з гратами і конвоірами зі зброєю). В яку саме не відомо. Адвокати намагаються з'ясувати на майбутнє, щоб знати де шукати...", - написала вона.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Разом з тим, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті. Наприкінці січня 2015 року Савченко також звинуватили в незаконному перетині російського кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні вона оголосила голодовку на знак протесту проти свого затримання.

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5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодовку, яка тривала понад 80 днів.

14 березня українські лікарі більш як 5 годин оглядали Савченко в московському СІЗО «Матроська тиша».

16 березня вони повідомили, що стан її здоров'я відносно задовільний, однак пізніше адвокат заявив, що льотчиця поновила голодовку.