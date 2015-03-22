У Львові цілу добу в кафе, громадському транспорті та на вулицях звучала однакова музика

Понад шістсот музикантів з України та світу з'їхалися до Львова, аби взяти участь у заході, повідомляє «5 канал».

Музика Баха нині звучить у Львові повсюди. Відвідувачі кафе смакують кавою під супровід творів всесвітньовідомого композитора. Навіть пасажири, їдучи у трамваї, слухають твори Баха. У великих концертних залах міста музика великого класика лунатиме до другої години ночі.

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Цілодобове звучання творів генія музики планують зафіксувати у Книзі рекордів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прослуховування класичної музики збільшує активність мозку. Крім цього, музика впливає на активність генів, пов'язаних з хворобою Паркінсона. Втім, встановлено, що подібні зміни в мозку відзначаються тільки у людей, які прослуховують музику регулярно.