У Львові цілу добу в кафе, громадському транспорті та на вулицях звучала однакова музика

08:56, 22 березня 2015
Суспільство
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Двадцять чотири години поспіль у Львові лунає музика Йоганна Себастьяна Баха: на честь 330-річчя від дня народження композитора у місті влаштували "Бах-марафон".

УНІАН

Понад шістсот музикантів з України та світу з'їхалися до Львова, аби взяти участь у заході, повідомляє «5 канал».

Музика Баха нині звучить у Львові повсюди. Відвідувачі кафе смакують кавою під супровід творів всесвітньовідомого композитора. Навіть пасажири, їдучи у трамваї, слухають твори Баха. У великих концертних залах міста музика великого класика лунатиме до другої години ночі.

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Цілодобове звучання творів генія музики планують зафіксувати у Книзі рекордів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прослуховування класичної музики збільшує активність мозку. Крім цього, музика впливає на активність генів, пов'язаних з хворобою Паркінсона. Втім, встановлено, що подібні зміни в мозку відзначаються тільки у людей, які прослуховують музику регулярно. 

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