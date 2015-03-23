Ціна на хліб завищена від двох до трьох разів - експеримент

Антимонопольний комітет почав розслідувати раптове підвищення ціни на контрольований державою соціальний сорт хліба, результатів ще немає. Журналісти тим часом провели власну розвідку, розібравши батон на складові, і виявили, що ціни на хліб таки завищено, ідеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

"Батон у Києві можна придбати за 7 гривень - виробники виправдовуються, що така ціна утворюється за рахунок сировини, на яку припадає майже 48 %, на витрати за збут – ще 27 %, заробітна плата працівникам забирає 5 % хліба, а загальновиробничі і адміністративні витрати – це ще 15 %, а на паливо і електроенергію – 5 %", - пише видання.

Але за результатами експерименту, вартість київського батона завищена вдвічі.

При цьому рекордсменами здорожчання є Львівська і Закарпатська області, де соціальний хліб, тобто той, що готується з простих інгредієнтів, може коштувати до 14 гривень. На третьому місті Черкаська область, де за хліб просять 10 гривень. У Чернігові, Харкові та Житомирі роздрібна ціна на головний продукт не опускається нижче 8,5 гривень. У Києві середня ціна хліба – 8 гривень 21 копійка.

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Аби з'ясувати, скільки насправді коштує хліб, журналісти вирішили його спекти самі за допомогою шеф-кухаря одного з київських ресторанів. Шеф Макс твердить, що якісний і смачний хліб, що на голову вищий за соціальний, можна спекти за мінімальні гроші. Було використано рецепт, дуже близький до соціального – тобто такого, який споживає 50% українців – борошно, сіль, дріжжі сухі, цукор і олія.

"Ми витратили на це 6 гривень, але тут два батона в одному, тому що вихід цього батона - це десь кілограм", - пояснив Максим.

І це без врахування того, що для свого хліба він брав дорогі продукти вищого ґатунку, бо соціальний хліб це борошно другого сорту, маргарин замість олії, хімічні підсолоджувачі замість цукру і малокорисні розпушувачі, аби він мав товарний вигляд.

До чого приведе розслідування Антимонопольного комітету, поки невідомо, але журналісти з'ясували, що 6 гривень за 1 кілограм свіжовипеченого домашнього хліба - це вдвічі, а часто й втричі, дешевше, у порівнянні з ціною на буханці у деяких регіонах.

При цьому варто також враховувати, що виготовлена вручну одиниця товару коштує дорожче за масовий фабричний продукт.