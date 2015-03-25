У Львові почали продавати пиво з Обамою, Меркель і Путіним на етикетках (фото, відео)

Місця на пивних етикетках дісталися президенту США Бараку Обамі, канцлеру ФРН Ангелі Меркель та президенту РФ Володимиру Путіну, йдеться в сюжеті ТСН.

Обаму зображено на шкіряному дивані, біля Меркель напис "Фрау Рібентроп", а Путіна вже традиційно назвали лайливим словом.

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Біля малюнків вміщені короткі пояснення, хто зображений і чим ця людина запам'ятається. Крім того, виробники продумали й нюанси смаку – відповідно до особливостей кожного з політиків.

"Обама – це темне пиво, заварене на спеціальному солоді. Там високий вміст алкоголю і воно має такий кавовий присмак. Путін – більш міцне пиво, з вираженим ячмінним смаком. Меркель – це світле, легке пиво з малим вмістом алкоголю", - розповіла пивовар Елізабет Лезуар.

Сьогодні іменне пиво відправили кожному з персонажів етикетки.

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Споживачам уже припали до смаку пивні новинки. Найохочіше беруть пляшки із зображенням Путіна.

"Тут правильно написано про цю людину", - пояснив один із покупців.