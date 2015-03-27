Правила МАУ передбачають обов'язкове перебування в кабіні пілотів не менше двох осіб - заява компанії

Про це йдеться в заяві МАУ.

"Згідно з нормативними регуляторними документами ICAO (International Civil Aviation Organization), EASA (European Aviation Safety Agency) та авіаційної влади України авіакомпанії-оператори зобов'язані розробити внутрішні процедури, що передбачають перебування обох пілотів на робочих місцях упродовж всього польоту. Виняток становлять випадки, зумовлені фізіологічною потребою, коли в кабіні теоретично може залишатися тільки один член льотного екіпажу. Ці норми відображені в чинних базисних документах МАУ і відповідають міжнародним стандартам, що було підтверджено при проходженні МАУ чергового аудиту IOSA в лютому 2015 року", - йдеться в заяві.

Як зазначив віце-президент МАУ з льотної роботи Сергій Войчуліс, внутрішні вимоги МАУ з авіаційної безпеки завжди були і сьогодні залишаються більш жорсткими, ніж це передбачається діючими авіаційними правилами.

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Як повідомляв УНІАН, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings 24 березня зазнав катастрофи в районі Французьких Альп. У катастрофі лайнера, що прямував з Барселони до Дюссельдорфа, за останніми даними, загинули 150 осіб.

Згідно з результатами розслідування, на момент катастрофи в кабіні перебував тільки один пілот, який, за попередніми даними, міг навмисно розбити літак.

Після інциденту ряд європейських авіакомпаній посилили правила безпеки під час авіарейсів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. МАУ за підсумками діяльності в 2013 році вперше потрапила до списку щорічного рейтингу "ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи", складеного міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією Deloitte, зайнявши 424-те місце.