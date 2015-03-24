Близько 20 дітей знаходилось на борту аеробуса, що розбився у Франції - ЗМІ

Про загибель школярів повідомило німецьке видання Ruhrnachrichten, пише Європейська правда.

"Є велика підозра, що школярі і вчителі перебували на літаку, який зазнав аварії", - цитує видання прес-секретаря мерії німецького міста, проте офіційного підтвердження даної інформації поки немає.

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Також зазначається, що крім школярів на борту А320 знаходилися двоє немовлят.

Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.

На борту літака, що розбився, в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.