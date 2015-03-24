Близько 20 дітей знаходилось на борту аеробуса, що розбився у Франції - ЗМІ

17:44, 24 березня 2015
Світ
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На борту літака Airbus A320, який розбився у вівторок у французьких Альпах, перебували 16 школярів гімназії Короля Йозефа міста Хальтерн ам Сі та двоє немовлят.

REUTERS

Про загибель школярів повідомило німецьке видання Ruhrnachrichten, пише Європейська правда.

"Є велика підозра, що школярі і вчителі перебували на літаку, який зазнав аварії", - цитує видання прес-секретаря мерії німецького міста, проте офіційного підтвердження даної інформації поки немає.

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Також зазначається, що крім школярів на борту А320 знаходилися двоє немовлят.

Як повідомляв УНІАН, німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) повідомленням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

Міністр транспорту Франції Алан Відалі заявив, пасажирів, що вижили під час аварії пасажирського літака під франзузских Альпах, немає.

На борту літака, що розбився, в основному знаходилися громадяни Німеччини та Іспанії.

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