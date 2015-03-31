Перший день квітня принесе до України холод, мокрий сніг і сильний вітер
У середу, 1 квітня, циклон з центром поблизу Балтики і супутні йому атмосферні фронти обумовлять в більшості областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, сильний вітер.
В Україні утримається прохолодна повітряна маса, температура повітря складе 0-8 градусів тепла, на півдні, сході та в центральних областях 7-15 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі та вдень 0-8 градусів тепла, на Закарпатті до 10 градусів тепла.
У північних областяхочікується дощова вітряна погода. Температура повітря вночі та вдень 0-8 градусів тепла.
У центральній частині очікуються дощі. Вночі 2-7 градусів тепла, вдень 8-14 градусів тепла.
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У східних областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі 2-8 тепла, вдень 10-15 градусів тепла, на Харківщині 4-9 тепла.
У південній частині буде панувати дощова вітряна погода. Температура повітря вночі 3-8 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.
У Києві пройдуть дощі. Температура повітря вночі та вдень 4-7 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.