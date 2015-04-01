В анексованому Криму стартував призов в армію РФ

В цьому році вперше на службу в армію Росії будуть призиватися жителі Криму, який у 2014 році анексувала Російська Федерація, повідомляють Крим.Реалії.

Зокрема, лави Збройних Сил Росії, за озвученими раніше даними Міноборони Росії, поповнять близько 500 кримських призовників. Всі вони, як стверджують офіційні особи російського військового відомства, будуть проходити службу на території півострова.

30 березня Путін підписав закон, що визначає для кримчан правила та відстрочення призову на службу в Збройних Силах Російської Федерації.

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Згідно із законом, право на звільнення від служби в російській армії отримають громадяни, які мають вчений ступінь, визнаний російським законодавством про освіту, а також жителі Криму, які відслужили в українських Збройних силах.

У разі визнання громадянина вимушеним переселенцем, відстрочка дається на строк до трьох місяців, йдеться в законі, який розміщений на сайті Кремля. Документ вступає в силу з 1 квітня.