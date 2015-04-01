У "Рошен" підтвердили блокування фабрики в Липецьку російськими силовиками

Про це повідомила УНІАН прес-служба Roshen.

«Кондитерська корпорація Roshen повідомляє про те, що правоохоронні органи Російської Федерації сьогодні вранці, 1 квітня 2015 року, заблокували роботу на підприємствах компанії в Липецьку... Кондитерська корпорація Roshen вважає, що проведення податкової перевірки в рамках висунутої раніше претензії у такий спосіб є неприпустимим і неправомірним», - йдеться в повідомленні.

У компанії також наголосили, що представники силових структур без будь-якого попереднього повідомлення вторглися на територію підприємств корпорації в Липецьку, а також селах Сенцове і Косирівка в Липецькій області.

Раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що співробітники правоохоронних органів заблокували роботу на кондитерській фабриці «Рошен» у Липецьку. Зокрема, повідомлялося, що підприємство оточили люди в масках, а співробітники ФСБ проводять обшуки на заводі. При цьому персонал фабрики не випускають з території.

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Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen, у зв'язку з чим виробництво було припинено. Після цього Тверський районний суд Москви з ініціативи російського холдингу «Об'єднані кондитери» порушив кримінальну справу проти підприємства Roshen у Російській Федерації, наклавши арешт на 2,8 млрд рублів, що перебувають на рахунках компанії у РФ, де їй належить три виробничих майданчики.

Проте вже в квітні минулого року Roshen повідомила про відновлення роботи своїх виробничих майданчиків у Липецькій області.

Разом з тим, продукція з українських фабрик Roshen не експортується до Росії з серпня 2013 року у зв'язку із забороною Росспоживнагляду.