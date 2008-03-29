Кабмін планує суттєво збільшити доходи місцевих бюджетів

Уряд планує внести зміни до міжбюджетних відносин і суттєво збільшити прибуткову частину місцевих бюджетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції журналістам.

«Це входить в наші плани. Крім того, один з пріоритетів для Міністерства фінансів – це створення чіткого, зрозумілого для всіх порядку відносин між державним і місцевими бюджетами, який не передбачав би нелогічного руху грошей зверху вниз і знизу догори, і щоб ці потоки були правильно регламентовані й не викликали б жодних питань від органів місцевої влади», - наголосила вона.

*** Дохідна частина місцевих бюджетів формується і з їхніх власних доходів, і з надходжень загальнодержавних податків і зборів, закріплених за цими бюджетами.