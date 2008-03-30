Харчування донецьких учнів оцінили в 2 грн. 30 коп.

У Донецькій області учнів 1-4-х класів годують безплатно, в середньому, на суму 2 грн. 30 коп. на день.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти і науки Донецької облдержадміністрації, цього року сума в 2 грн. 30 коп., що виділена на безплатне харчування одного школяра початкових класів, на 38% більше, ніж минулого року. Крім того, вартість харчування дітей пільгових категорій становить 3 грн. 20 коп. на одного учня в день, що на 36% більше, ніж рік тому.

Безплатним харчуванням у школах області забезпечено 126 252 учні 1-4 класів, тобто 98,2% від загальної кількості, що на 2,4% більше, ніж торік. Також безплатно харчуються 10834 учні пільгових категорій (100%), зокрема: 5340 дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, 518 дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, 4976 дітей з малозабезпечених сімей.