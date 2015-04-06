"Народний мер" Бердянська проведе за гратами 13 років через державну зраду

Як повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області, чоловіка визнали винним у державній зраді.

Згідно з повідомленням, затримали Калаянова 25 травня 2014 року у Бердянську, коли він зі спільником намагався перевезти зброю та боєприпаси до Маріуполя. Ще одного зловмисника було вбито під час затримання.

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«Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти діяли у складі злочинної групи, яка планувала придбати та використати зброю для проведення підривної діяльності проти України та організації масових заворушень на території Бердянська і Маріуполя», - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, після затримання членів групи оперативники вилучили 73 ящики зі зброєю, в тому числі з автоматами, кулеметами та гранатометами, які були доставлені в Запорізьку область морем з території АР Крим.