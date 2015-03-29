У Краматорську на стихійному звалищі міліція знайшла схованку із зенітними комплексами (фоторепортаж)

Вона була розташована на стихійному звалищі на околиці міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Краматорського міськвідділу міліції Сергій Кондрашенко.

За його словами, разом зі зброєю міліціонери затримали 21-річного власника арсеналу, жителя сусіднього міста, який приїхав перевірити збереження свого "добра".

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Співробітники міліції вилучили 4 протипіхотні міни ТМ 62, 2 детонатори до них, 2 реактивні протитанкові гранати ПГ 7 М, 2 переносні зенітні ракетні комплекси, 6 ящиків з патронами 23 мм, кілька сотень набоїв 7,62 мм, 2 каски і фрагменти бронежилетів.

Тепер чоловікові, який сховав військовий арсенал, загрожує від 3 до 7 років в'язниці за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Раніше УНІАН повідомляв, що із квартири підозрюваного у вбивстві працівника СБУ у Волновасі вилучено великий арсенал зброї.