Під Києвом викрали 5-річного хлопчика, в області оголошено план "Перехоплення"
У Броварах під Києвом невідомі викрали 5-річну дитину з під'їзду будинку.
Про це повідомили у прес-службі Броварської міськради.
"До чергової частини Броварського міськвідділу міліції звернулася 32-річна жінка, яка повідомила, що близько 8 години ранку в м. Бровари з під'їзду будинку за місцем проживання двоє невідомих чоловіків викрали її неповнолітнього сина Ахмеда Абдурахмана Мохаммеда 2010 року народження. Чоловіки схопили дитину і сіли з ним у автомобіль "Деу Сенс", бежевого кольору, державний номерний знак АА 7478 АК, і поїхали в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.
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За даними прес-служби, хлопчику на вигляд 4 роки, зріст 111 см, волосся середньої довжини коричневого кольору кучеряве, очі темного кольору, мулат.
Був одягнений: у шапку і куртку блакитного кольору, штани коричневого кольору, черевики сірого кольору.
Як зазначається, наразі на Київщині оголошено план "Перехоплення".
Правоохоронці проводять ряд оперативно-розшукових заходів по встановленню свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до скоєння.