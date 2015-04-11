Міноборони: У зоні АТО немає добровольчих об'єднань, всі переведені до лав ЗСУ або Нацгвардії

У зоні проведення Антитерористичної операції на сьогодні всі військові підрозділи переведені до лав Збройних Сил України або регулярних частин Національної гвардії.

Про це запевнив Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак, повідомляє прес-служба відомства.

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За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, жодних добровольчих або інших збройних об’єднань в районі проведення бойових дій та на лінії зіткнення немає, наголошується в повідомленні.