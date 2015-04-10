"Правий сектор" заявив про відвід бійців від лінії зіткнення у зоні АТО

Про це йдеться в офіційній заяві штабу ДУК "Правий сектор", розміщеній на сайті організації.

"У зв’язку з підготовкою передових підрозділів ДУК до входження в ЗСУ на лінії безпосереднього зіткнення з противником наших бійців немає", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня радник президента України Юрій Бірюков зазначав, що бійці ДУК "Правий сектор" прийняли рішення вступити на контрактну службу в Збройні сили України, зокрема в 79-ту окрему аеромобільну бригаду Сухопутних військ ЗСУ.