"Правий сектор" заявив про відвід бійців від лінії зіткнення у зоні АТО
11:00, 10 квітня 2015Війна
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Добровольчий український корпус "Правого сектора" заявив про відвід бійців від лінії зіткнення у зоні АТО у зв’язку із підготовкою входження підрозділів до Збройних сил України.
Правого сектора на лінії зіткнення немає / uzhgorod.in
Про це йдеться в офіційній заяві штабу ДУК "Правий сектор", розміщеній на сайті організації.
"У зв’язку з підготовкою передових підрозділів ДУК до входження в ЗСУ на лінії безпосереднього зіткнення з противником наших бійців немає", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня радник президента України Юрій Бірюков зазначав, що бійці ДУК "Правий сектор" прийняли рішення вступити на контрактну службу в Збройні сили України, зокрема в 79-ту окрему аеромобільну бригаду Сухопутних військ ЗСУ.
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