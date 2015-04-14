Росія виділить понад 3 мільйони доларів на запуск пропагандистської заміни ATR

Про це сказав так званий «глава республіки» Сергій Аксьонов, повідомляють кримські ЗМІ.

За його словами, виділення коштів погоджено з віце-прем'єром Росії Дмитром Козаком, а кримський віце-прем'єр Дмитро Полонський веде підбір обладнання.

«У сумі 177 млн рублів (понад 3,4 млн доларів - ред.) все враховано - техніка, студії. Зараз вони здійснюють підбір фахівців. Головне - це редакційна політика, підбір людини, яка буде формувати політику телеканалу, яка знає ментальність кримських татар», - зазначив Аксьонов.

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Він додав, що на новий телеканал можуть працевлаштуватися журналісти телекомпанії АТR.

«Обмеження тільки для осіб, які не визнають приєднання Криму до Російської Федерації. Професіоналів готові запрошувати, обмежень по цій частині немає», - сказав Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації в «Роскомнадзор», але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають й інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, радіостанції «Мейдан» і «Лідер», інтернет-видання «15 минут».