Опубліковано фотографії з місця вбивства екс-регіонала Калашникова

Як повідомляв УНІАН, вчора о 19.20 в Києві за місцем проживання було виявлено тіло громадянина Калашникова Олега Івановича, колишнього народного депутата від Партії Регіонів.

Причиною його смерті стало вогнепальне поранення, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.

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Як повідомив УНІАН начальник столичної міліції Олександр Терещук, тіло загиблого було знайдено на 8 поверсі біля його квартири. Однак, він не уточнив, яка зброя застосовувалася і скільки було пострілів.