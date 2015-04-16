Опубліковано фотографії з місця вбивства екс-регіонала Калашникова
10:11, 16 квітня 2015Суспільство
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Тіло загиблого було знайдено на 8 поверсі біля його квартири.
Калашникова було вбито вчора ввечері / Фото УНІАН
Як повідомляв УНІАН, вчора о 19.20 в Києві за місцем проживання було виявлено тіло громадянина Калашникова Олега Івановича, колишнього народного депутата від Партії Регіонів.
Причиною його смерті стало вогнепальне поранення, повідомили УНІАН у прес-службі МВС України.
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Як повідомив УНІАН начальник столичної міліції Олександр Терещук, тіло загиблого було знайдено на 8 поверсі біля його квартири. Однак, він не уточнив, яка зброя застосовувалася і скільки було пострілів.
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