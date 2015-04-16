Українці мають навчитися відстоювати інтереси, і часта зміна влади при цьому лякати не повинна - правозахисник

Майдан і війна - це черговий етап росту українців у свободі. І природно, що Україна стикається в цьому процесі з хворобами росту.

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" розповів Мирослав Маринович, авторитетний правозахисник і віце-ректор Українського католицького університету.

"Революція гідності дала нам національну солідарність - люди прийшли на площу кожен сам по собі, а повернулися з площі нацією. Але ми все ще не до кінця розуміємо свободу і не вміємо нею користуватися", - каже правозахисник.

Маринович підкреслює, що Майдан - це українська волелюбність, але не демократія.

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"Сьогодні ми повинні навчитися створювати наполегливі політичні групи, відстоювати свої інтереси. Часта зміна влади при цьому не повинна нас лякати", - впевнений віце-ректор Українського католицького університету.

Маринович зазначив, що створивши націю за рік, тепер ми маємо її модернізувати. А це означає позбутися радянської патерналістської моделі управління.

"Нинішньому уряду це поки дається важко - вони хочуть самі всім все дати. Але в країні, де йде війна і зруйнована економіка, це неможливо. Потрібно відпустити людей і чесно сказати: ми не можемо вас забезпечити, але створимо умови, щоб ви допомогли собі самі", - впевнений правозахисник.

Повне інтерв'ю Мирослава Мариновича читайте в друкованому номері журналу "Новое время" 17 квітня.