Уряд виділив понад 800 мільйонів гривень на допомогу ветеранам Другої світової

16:47, 16 квітня 2015
Суспільство
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Уряд України виділив понад 800 млн грн у рамках допомоги ветеранам Другої світової війни.

Уряд виділив гроші на допомогу ветеранам / Фото УНІАН

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

«У рамках нашої соціальної допомоги учасники і ветерани Великої Вітчизняної війни отримають відповідну соціальну допомогу. Уряд виділив понад 800 млн грн», - сказав Яценюк.

Читайте такожПорошенко відзначив внесок одеситів у перемогу на нацизмом і значний вклад в АТОЗа словами прем'єра, ця допомога буде спрямована на забезпечення відповідного соціального рівня для ветеранів, а також на заходи, пов'язані із 70-річчям перемоги над нацизмом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству соціальної політики і держпідприємству «Укрпошта» за результатами засідання Організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом вчасно здійснити виплати громадянам до 8 і 9 травня.

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