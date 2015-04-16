Уряд виділив понад 800 мільйонів гривень на допомогу ветеранам Другої світової

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

«У рамках нашої соціальної допомоги учасники і ветерани Великої Вітчизняної війни отримають відповідну соціальну допомогу. Уряд виділив понад 800 млн грн», - сказав Яценюк.

Читайте такожПорошенко відзначив внесок одеситів у перемогу на нацизмом і значний вклад в АТОЗа словами прем'єра, ця допомога буде спрямована на забезпечення відповідного соціального рівня для ветеранів, а також на заходи, пов'язані із 70-річчям перемоги над нацизмом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству соціальної політики і держпідприємству «Укрпошта» за результатами засідання Організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом вчасно здійснити виплати громадянам до 8 і 9 травня.