Суд у справі розстрілу Небесної сотні перенесли на кінець квітня: немає присяжних
Список присяжних повинна визначити Київрада.
Справу про розстріл людей на Інститутській не можуть почати розглядати через відсутність суду присяжних.
Про це заявив головуючий суддя, повідомляє ТСН.
Святошинський райсуд столиці сьогодні так і не почав слухання у справі колишніх беркутівців. Як пояснив суддя, за новим кримінально-процесуальним кодексом список присяжних має сформувати міська рада. А вона цього досі не зробила через складність нової процедури.
Обіцяють, що громадські судді мають з'явитися наприкінці місяця. Тому засідання перенесли на 28 квітня.
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Заарештованих екс-бійців "Беркуту" Аброськіна та Зінченка до суду навіть не доставляли. Їх обвинувачують у причетності до розстрілів 39 активістів Майдану.
"Дані особи повинні пройти відповідні перевірки: судимість, довідки психіатра, невропатолога, нарколога. Тобто дані особи повинні перевірятися, як держслужбовці, що претендують на вищі посади з урахуванням того, що вони прирівнюються в процесі до суддів", - розповів старший прокурор ГПУ Яніс Симонов.
Раніше УНІАН повідомляв, що суд продовжив арешт двом підозрюваним у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям до 3 травня.