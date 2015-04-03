Суд у справі розстрілу Небесної сотні перенесли на кінець квітня: немає присяжних

Справу про розстріл людей на Інститутській не можуть почати розглядати через відсутність суду присяжних.

Про це заявив головуючий суддя, повідомляє ТСН.

Святошинський райсуд столиці сьогодні так і не почав слухання у справі колишніх беркутівців. Як пояснив суддя, за новим кримінально-процесуальним кодексом список присяжних має сформувати міська рада. А вона цього досі не зробила через складність нової процедури.

Обіцяють, що громадські судді мають з'явитися наприкінці місяця. Тому засідання перенесли на 28 квітня.

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Заарештованих екс-бійців "Беркуту" Аброськіна та Зінченка до суду навіть не доставляли. Їх обвинувачують у причетності до розстрілів 39 активістів Майдану.

"Дані особи повинні пройти відповідні перевірки: судимість, довідки психіатра, невропатолога, нарколога. Тобто дані особи повинні перевірятися, як держслужбовці, що претендують на вищі посади з урахуванням того, що вони прирівнюються в процесі до суддів", - розповів старший прокурор ГПУ Яніс Симонов.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд продовжив арешт двом підозрюваним у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям до 3 травня.