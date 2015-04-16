Національна академія наук переобрала своїм президентом Патона

Як повідомляє прес-служба НАН, сьогодні відбулися загальні збори, на яких академіки обирали президента шляхом таємного голосування строком на 5 років.

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Борис Патон з 1962 по 1991 рік був президентом Академії наук УРСР, а з 1991 – є президентом НАН України.

Станом на січень 2014 року, загальна кількість працюючих в НАН складала 40211 осіб, в тому числі 19292 наукових працівників.