Національна академія наук переобрала своїм президентом Патона
18:46, 16 квітня 2015Суспільство
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Національна академія наук (НАН) переобрала своїм президентом 96-річного науковця Бориса Патона.
Борис Патон переобраний на посаду президента НАН / focus.ua
Як повідомляє прес-служба НАН, сьогодні відбулися загальні збори, на яких академіки обирали президента шляхом таємного голосування строком на 5 років.
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Борис Патон з 1962 по 1991 рік був президентом Академії наук УРСР, а з 1991 – є президентом НАН України.
Станом на січень 2014 року, загальна кількість працюючих в НАН складала 40211 осіб, в тому числі 19292 наукових працівників.
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