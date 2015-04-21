У Черкасах відкрили перші в Україні курси для прикордонників з навчання керування безпілотниками

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі навчального центру, це перші такі курси у прикордонній службі України.

Навчання першої групи військовослужбовців розпочалися 20 квітня. Спочатку майбутні оператори безпілотних літальних апаратів вчитимуть теорію, а потім працюватимуть на комп’ютерах, які імітуватимуть політ безпілотників. І лише згодом – вчитимуться керувати безпілотниками на полігоні. Курси будуть постійними.

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Чотири комплекти спеціального обладнання для навчального класу подарували волонтери. А самі безпілотники обіцяють закупити згодом. Наразі викладачі центру навчань використовуватимуть власні безпілотні літаючі апарати, зазначили у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві відкрився навчальний Центр підтримки аеророзвідки.