Лавров заявив, що Савченко можуть амністувати після рішення суду
До Савченко можуть застосувати положення Мінських угод про амністію, але спочатку справа має дійти до суду.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров не виключає, що до української льотчиці й народного депутата Надії Савченко можуть бути застосовані положення Мінських угод про амністію, але спочатку справа має дійти до суду.
Як повідомляє ТАСС, в інтерв'ю трьом російським радіостанціям Лавров заявив: "Щодо обміну "всіх на всіх" - вона не заручник, вона заарештована за підозрою в злочинах. Тут може йтися про застосування іншої частини Мінських угод, де йдеться про амністію всіх причетних до подій на «південному сході». Але щоб амністувати людину, треба спочатку довести до суду, і суд має прийняти рішення".
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"Якщо суд вирішить, що вона винна, то тоді, напевно, вона буде підпадати під амністію, якщо я можу зараз так витлумачити Мінські домовленості", - сказав Лавров.
Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їньої смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.
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28 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення звільнити Савченко впродовж 24 годин і повернути її в Україну або передати третій стороні.
Адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що в п'ятницю, 25 квітня, його підзахисній буде висунуто офіційне обвинувачення в незаконному переході кордону.