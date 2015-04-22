Лавров заявив, що Савченко можуть амністувати після рішення суду

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не виключає, що до української льотчиці й народного депутата Надії Савченко можуть бути застосовані положення Мінських угод про амністію, але спочатку справа має дійти до суду.

Як повідомляє ТАСС, в інтерв'ю трьом російським радіостанціям Лавров заявив: "Щодо обміну "всіх на всіх" - вона не заручник, вона заарештована за підозрою в злочинах. Тут може йтися про застосування іншої частини Мінських угод, де йдеться про амністію всіх причетних до подій на «південному сході». Але щоб амністувати людину, треба спочатку довести до суду, і суд має прийняти рішення".

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"Якщо суд вирішить, що вона винна, то тоді, напевно, вона буде підпадати під амністію, якщо я можу зараз так витлумачити Мінські домовленості", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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28 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення звільнити Савченко впродовж 24 годин і повернути її в Україну або передати третій стороні.

Адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що в п'ятницю, 25 квітня, його підзахисній буде висунуто офіційне обвинувачення в незаконному переході кордону.