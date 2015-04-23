У Броварах багатодітним сім'ям подарували квартири

«Спільно з міською владою ТОВ «Альянс Новобуд» надає 24 квартири тим містянам, які досить давно чекають на нові помешкання. Це багатодітні сім’ї, вчителі, лікарі, учасники АТО, спортсменка та інші. Дозволю собі від імені ТОВ «Альянс Новобуд» подякувати місту Бровари за можливість реалізувати цей проект та перетворити мрію багатьох людей у реальність», - наголошує Віктор Поліщук.

За домовленістю з місцевою владою нові помешкання, 7 двокімнатних та 16 трикімнатних квартир, отримали сім’ї, які відповідно до Житлового кодексу мають право на отримання житла у порядку черги, у першочерговому порядку та поза чергою: родини учасників АТО, багатодітні, учасники бойових дій в Афганістані, педагогічні та медичні працівники; спортсменка та особа, якій за медичними показниками комфортніше проживати на першому поверсі. Додатково одну 3-кімнатну квартиру у подарунок від «Альянс Новобуд» отримала родина бійця АТО, членами якої є дві людини з інвалідністю 1 групи з ураженнями опорно-рухового апарату, які мешкали у крихітній «гостинці» площею 17,9 кв.м. Площа двокімнатних квартир – по 72 кв. м. Трикімнатні квартири - двох видів планувань: по 84 кв. м та 95 кв.м.

У цілому будинок налічує 322 квартири площею 20 272 кв. м. Квартири першого поверху мають висоту стель 3 м, з 2-го по 24-й поверхи – 2,70 м. Будинок монолітно-каркасний, зовнішні стіни – керамічна цеглина, внутрішні – керамічна цеглина та газобетон. Фасад утеплений. Є централізована районна автономна котельня.

Будинок споруджено з дотриманням екологічних норм і стандартів з використанням ресурсозберігаючих технологій.

Житловий комплекс «Лісовий квартал» має дуже зручне розташування. Поблизу - уся необхідна для комфортного проживання інфраструктура: магазини, торговельні та розважальні центри, зупинки маршрутних таксі та автобусів, що курсують до м. Лісова м. Київ, дитячі садки, школи, медичні заклади тощо. А власне на території самого «Лісового кварталу» є затишні сквери, пішохідні доріжки для прогулянок з дітьми, дитячі та спортивні майданчики, парковки для автомобілів.

«Зараз наша країна переживає нелегкі часи. Тому саме зараз дуже важливо налагодити співпрацю з компаніями, які мають змогу інвестувати в розвиток міст. Я радий, що в Броварах такою компанією виступає «Альянс Новобуд». Беручи участь в інвестиційному конкурсі саме цей забудовник взяв на себе зобов’язання допомагати місту забезпечувати житлом тих, хто цього особливо потребує. І, як бачимо, ці зобов’язання виконуються! Ми з вами також бачимо й інший результат співпраці між міською владою та відповідальним забудовником – нові дороги, облаштування шкільного спортивного майданчика і от тепер – перші квартири для броварчан», - зазначає Ігор Сапожко.

Віктор Поліщук подякував людям, які обрали для проживання «Лісовий квартал», що будує ТОВ «Альянс Новобуд». Ця компанія виправдовує таку довіру та надалі залишається надійним забудовником, якій реалізує свої проекти якісно та вчасно.

«ТОВ «Альянс Новобуд» подбає про комфорт вашого проживання у цьому житловому масиві. Це команда професіоналів - надійний партнер, що ніколи не підведе і вчасно виконає свої зобов’язання. Дякуємо, що обираєте нас», - прокоментував відкриття новобудови керівник будівництва житлового комплексу «Лісовий квартал» Юрій Мавродієв.

Будівництво житлового комплексу «Лісовий квартал» триває. Наступний будинок буде введено в експлуатацію вже у IV кварталі 2015 року. У ньому також броварчани отримають безкоштовні домівки. А ще компанія у 2016 році на території комплексу «Лісовий квартал» завершить будівництво дитячого садочку для 120 діток.

Довідка

У 2012 році ТОВ «Альянс Новобуд» перемогло в інвестиційному конкурсі на забудову землі - було укладено договір про реалізацію проекту будівництва житлового комплексу. У рамках соціальної відповідальності забудовник допомагатиме місту у поліпшенні соціально-побутових умов жителів, які цього потребують. Ці квартири – це лише перша черга. У наступних чергах місто отримає ще квадратні метри для поліпшення умов проживання броварчан.

ЖК «Лісовий квартал» - не перший проект ТОВ «Альянс Новобуд», успішно реалізований для Броварів. Компанія котрий рік поспіль працює над поліпшенням інфраструктури міста – будує дороги, оновлює комунальні мережі, розвиває соціальні проекти.

Наприклад, в своєму мікрорайоні вони побудували не тільки багатоповерхівки, а проклали й інженерні мережі. Окрім цього, завдяки забудовнику місто має дві вулиці з гарним асфальтовим покриттям – Чорновола і Симоненка та відреконструйований шкільний стадіон тощо.