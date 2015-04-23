На в'їздах до Одеси знову запрацювали мобільні блокпости

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор групи «Інформаційний опір-Південь» Сергій Братчук.

«Насамперед, йдеться про майбутню річницю трагічних подій в Одесі 2 травня. За даними групи «ІО-Південь», найближчим часом буде зроблено спроби проникнення в регіон розвідувально-диверсійних груп (насамперед, з боку Придністров'я), на які покладено завдання з дестабілізації ситуації», - написав Братчук.

З метою недопущення порушень громадського порядку та запобігання терористичним актам, відновлено і активізовано діяльність мобільних блокпостів, що забезпечують контроль в'їздів до Одеси на всіх напрямках. До цієї роботи, крім спеціальних структурних підрозділів, залучаються сили громадських організацій і об'єднань, які сформували Оперативний штаб патріотичних сил.

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За даними Братчука, серед загроз, яких може зазнати Одеська область і Одеса, експерти відзначають використання спецслужбами РФ негативної соціально-економічної ситуації та різних негативних інформаційних приводів для організацій акцій протесту серед мирного населення.

Як раніше повідомляла група «ІС», серед загроз, яким піддається Одеська область, Одеса, експерти відзначають вик... Posted by Sergey Bratchuk on 23 квітня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, в Одесу для охорони громадського порядку під час травневих свят додатково буде залучено 1 тис. правоохоронців з інших регіонів України.

За даними Головного управління МВС в Одеській області, правопорядок в місті забезпечуватимуть загалом понад 3,3 тис. осіб, включаючи 450 представників громадських організацій.

Особливо 2 травня посилять заходи безпеки на Куликовому полі. Цю територію охороняти міліція, прохід на площу передбачається через рамки металошукачів.

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2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Відразу в центрі міста загинуло кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 осіб.