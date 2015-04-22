Розслідування подій 2 травня в Одесі проходило по трьох напрямках

Про це на брифінгу повідомив перший заступник генерального прокурора Володимир Гузир. За його словами, перший з напрямків - службова недбалість заступника начальника Головного управління МВС в Одеській області Дмитра Фучеджі, який не забезпечив належної охорони порядку, що призвело до масових заворушень, а також звільнення з-під варти певної кількості затриманих. "Ця особа притягується до кримінальної відповідальності, але наразі оголошена в розшук і за даними слідства перебуває на території невизнаної Придністровської республіки", - сказав Володимир Гузир.

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Також до відповідальності притягується троє працівників органів внутрішніх справ, кримінальне провадження щодо яких вже знаходиться в суді.

По другому напрямку - встановлено учасників масових заворушень (22 особи), 11 з яких перебувають під вартою, решта оголошені в розшук. Одне провадження щодо підозрюваної особи закрито у зв'язку з її смертю.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Володимир Гузир зазначив, що серед підозрюваних у масових заворушеннях, 3 особи є представниками Євромайдану, решта - так званого Антимайдану.

За словами Володимира Гузира, також розслідується і найближчим часом буде скеровано до суду кримінальне провадження щодо службової недбалості співробітників місцевого управління ДСНС, які відреагували на пожежу несвоєчасно, Крім того, у них були відсутні засоби рятування людей в таких умовах, які виникли у Будинку профспілок.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між проросійськими та проукраїнськими активістами. Одразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійських громадян. В розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок почалася пожежа, яка призвела до загибелі людей. Загалом 2 травня постраждали більш як 200 осіб, загинули 48 осіб.