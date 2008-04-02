Прогноз МВФ: рівень інфляції в Україні цього року досягне 20-22%

У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що рівень інфляції в Україні цього року досягне 20-22%.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на голову Місії МВФ з проведення консультацій з Україною Роберта ФОРДА.

За його оцінками, інфляція утримається на нинішньому високому рівні приблизно до середини поточного року. Але після цього в МФВ прогнозують спад рівня інфляції в Україні, і вважають, що до кінця року цей показник досягне 20-22%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в лютому 2008 року становила 2,7%, в січні-лютому - 5,7%.

У лютому Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість високими темпами інфляції в січні (2,9%). За таких темпів, за даними Нацбанку, річне зростання інфляції може становити 19,4%.

У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.

У січні ц.р. Світовий банк змінив прогноз зростання інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 9,6 до 13,8%. Прогноз зростання ВВП за підсумками поточного року СБ залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, зростання інфляції в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

На думку експертів, інфляція в Україні в 2008 році становитиме 15,5%, і свого піку досягне в квітні-травні.