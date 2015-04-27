На "травневі" синоптики обіцяють українцям зливи з грозами і похолодання до +8

В понеділок і у вівторок, 27-28 квітня, локальні дощі і місцями грози найбільш вірогідні в західних областях і на півночі України. Температура повітря втримається високою, протягом дня очікується 20-25 градусів тепла, повідомляє «Оpogode».

У середу, 29 квітня, на заході істотно похолодає, до 8-14 тепла, також пройдуть дощі. На решті території переважно сухо і тепло, 18-24 градуси вище нуля.

У четвер, 30 квітня, дощі з грозами перемістяться на схід, центр і південь України. Похолоднішає вночі до заморозків у західній частині, вдень очікується 10-17 градусів тепла, на півдні та сході до +24 градусів.

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Протягом святкових вихідних 1, 2 і 3 травня в Україні буде панувати волога погода зі зливами і грозами, 2 травня можливі сильні опади. Температура повітря у західних, північних та більшості центральних областей буде низькою, вдень 10-16 градусів тепла, 2 травня місцями 8-12 градусів тепла, на півдні та сході до 17-22 градусів тепла.

У Києві протягом тижня очікуються періодичні дощі, можливо з грозами. Температура повітря коливатиметься від 20-24 градусів на початку тижня до 12-16 градусів в середині і в кінці тижня.