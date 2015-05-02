Через зливу стара частина Краматорська опинилася під водою
03:44, 02 травня 2015Суспільство
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У Краматорську Донецької області на 1 травня пройшла сильна злива з градом, після якого більшість вулиць опинилися під водою, але особливо постраждала стара частина міста.
Через зливу стара частина Краматорська опинилася під водою / facebook.com/brizhnichenko
Площа перед залізничним вокзалом буквально перетворилася в глибоке озеро, передає ТСН.
Машинам і маршруткам доводилося плисти по воді, а деякі не витримували випробування стихією і застрягали посеред величезної калюжі.
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