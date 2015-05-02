Через зливу стара частина Краматорська опинилася під водою

03:44, 02 травня 2015
Суспільство
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У Краматорську Донецької області на 1 травня пройшла сильна злива з градом, після якого більшість вулиць опинилися під водою, але особливо постраждала стара частина міста. 

facebook.com/brizhnichenko

Площа перед залізничним вокзалом буквально перетворилася в глибоке озеро, передає ТСН.

Машинам і маршруткам доводилося плисти по воді, а деякі не витримували випробування стихією і застрягали посеред величезної калюжі.

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