Періс Хілтон просить у Москві надати їй дозвіл на носіння зброї, льодяники і горілку

Американська актриса і письменниця Періс Хілтон стане ведучою церемонії «Кінонагороди MTV Росія». «Вручення премій відбудеться в Москві 17 квітня, але вже зараз Хілтон надала організаторам список своїх вимог», - повідомили сьогодні в прес-службі телеканалу MTV.

За оцінками організаторів церемонії, вимоги актриси вельми скромні, відзначає ІТАР-ТАРС. «Хілтон попросила цілодобову охорону (команда повинна складатися з двох чоловіків і однієї жінки), джип-позашляховик, радіозв`язок і дозвіл на носіння зброї», - розповіли організатори.

Також світська левиця наполягає, щоб у її номері обов`язково були фруктові льодяники на паличці, продукти для приготування тостів, кава в зернах, холодний і гарячий чай з молоком, кока-кола, горілка, текіла і свіжовичавлені соки. Ще їй необхідні свічки, багато квітів і дзеркала в повний зріст.

Російські кінонагороди придумали три роки тому як аналог всесвітньо відомої американської премії «MTV Movie Awards».

Газета.ру