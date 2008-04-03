Періс Хілтон просить у Москві надати їй дозвіл на носіння зброї, льодяники і горілку
11:57, 03 квітня 2008Суспільство
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Світська левиця буде ведучою
|Періс Хілтон
За оцінками організаторів церемонії, вимоги актриси вельми скромні, відзначає ІТАР-ТАРС. «Хілтон попросила цілодобову охорону (команда повинна складатися з двох чоловіків і однієї жінки), джип-позашляховик, радіозв`язок і дозвіл на носіння зброї», - розповіли організатори.
Також світська левиця наполягає, щоб у її номері обов`язково були фруктові льодяники на паличці, продукти для приготування тостів, кава в зернах, холодний і гарячий чай з молоком, кока-кола, горілка, текіла і свіжовичавлені соки. Ще їй необхідні свічки, багато квітів і дзеркала в повний зріст.
Російські кінонагороди придумали три роки тому як аналог всесвітньо відомої американської премії «MTV Movie Awards».
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