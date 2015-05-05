Абромавичус зайнявся розвитком туризму в Україні

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус призначив секретаря комітету з питань готельного бізнесу та туризму Американської торгової палати Олексія Євченка і президента асоціації «Туризм Одеси» Івана Ліптугу радниками з питань туризму, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Міністр Абромавичус провів зустрічі з кандидатами на посаду, щоб особисто підібрати людину, яка зробить Україну максимально привабливою для туристів. За підсумками зустрічі міністр вибрав собі двох радників - Олексія Євченка та Івана Ліптугу, добре знаних практиків туристичної галузі», - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що основним завданням нових радників буде розробка і реалізація нового бачення української туристичної галузі.

Повідомляється, що радники працюватимуть у міністерстві на громадських засадах.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 10 березня сформувало комісію, яка розглянула 30 кандидатур на посаду радника міністра з питань туризму.

Згідно з умовами конкурсу на заміщення посади, кандидати презентують комісії проекти розвитку туристичної галузі, які будуть представлені до громадського обговорення.

У грудні минулого року Кабмін звільнив заступника міністра економрозвитку - торгового представника Валерія П'ятницького. У лютому були звільнені заступники міністра Роман Качур та Ігор Веремій. Новими заступниками були призначені Руслан Корж та Максим Нефьодов.