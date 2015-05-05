ЗМІ: у Донецьку зняли пам'ятний барельєф поетові Василю Стусу

Видання Новости Донбасса опублікувало фотографію, на якій на місці барельєфа закладене цеглою порожнє місце.

Довідка. Василь Стус український поет, дисидент, політв'язень. З 1954 року навчався на історико-філологічному факультеті Донецького державного педагогічного університету.

Читайте такожУ Росії почали нищити музей ГУЛагу, де загинув СтусВ 2001 році на приміщенні філологічного факультету Донецького Національного університету було встановлено пам'ятний барельєф поета. Також обговорювалося питання присвоєння університету імені поета.

Раніше агентство Укрінформ із посиланням на джерело в "ДНР" повідомляло, що терористи хочуть замінити барельєф Стуса бюстом розвідника Миколи Кузнєцова, що не має стосунку до університету.