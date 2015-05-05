СБУ затримала чотирьох росіян, які планували вчинити теракти в Україні – Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

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"Я хотів би повідомити, що протягом 5 днів заарештовано за нашими матеріалами і затримано відповідно СБУ, МВС і прокуратурою четверо громадян Росії. Кожна диверсійна група, до складу яких вони входили, нами нейтралізована. Двоє з них - це Харківська область, двоє — Донецька. Їхні прізвища і їхні дані так само ми не приховуємо. Це громадянин Росії Жарніков, громадянин Росії Смірнов, громадянка Росії Кальміус і громадянин Росії Черних", - сказав Наливайченко.

За його словами, це вкотре доводить, що Росія продовжує надсилати в Україну диверсійні групи.

Наливайченко підкреслив, що для СБУ головне - аби на територію України не змогли потрапляти диверсанти та ще й зі зброєю в руках.