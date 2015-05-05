Генштаб анонсував наступний етап демобілізації бійців АТО

Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

«Повідомляємо, що ротація підрозділів залучених до АТО, проходить за рішенням керівництва АТО, яке приймається виходячи з обстановки у зоні бойових дій. Демобілізація тих, хто відслужив належний термін, буде проведена згідно плану з 15 травня протягом кількох тижнів», - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим у Генштабі наголосили, що «що терміни проведення демобілізації, ротації та особливості виконання бойових завдань підрозділами, які залучені до проведення АТО, є інформацією, розголошення якої негативно впливає на безпеку особового складу».

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 18 березня почалося звільнення в запас військових, які були призвані на військову службу під час мобілізації до початку 2014 року.