В Україні стартувала хвиля демобілізації

Це було закладено у відповідному указі президента від 14 січня 2015 року №15. Згідно з документом, демобілізація буде проходити до 1 травня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

«Провести в період з 18 березня по 1 травня 2015 року звільнення в запас (демобілізацію) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період згідно з Указом Президента України від 17 березня 2014 року № 303 "Про часткову мобілізацію"", - наголошується в документі.

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Раніше в Генштабі повідомляли, що в Україні вже виконано понад 95 % заходів першого етапу четвертої хвилі мобілізації. В цілому в 2015 році мобілізація буде проходить у три етапи і триватиме з січня по серпень. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.