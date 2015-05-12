Бойовики не виводять з Донецька зігнану до 9 травня "парадну" техніку - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник "Інформаційного опору" народний депутат України Дмитро Тимчук.

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"Техніка і озброєння, пригнані бойовиками в Донецьк на "парад Перемоги", з міста не виводяться, а розосереджені і замасковані в промзоні на північно-східних і східних околицях міста", - йдеться в повідомленні.

За даними Тымчука, в Петровському та Куйбишевському районах Донецька зазначено зосередження відразу декількох підрозділів і бронетехніки бойовиків, головним чином у напрямку до Красногорівки (фактично дві батальонно-тактичні групи – БТГ).

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку члени незаконних збройних формувань влаштували "парад" військової техніки.