Експерти назвали найдорожчі країни для подорожей

Рейтинг найбільш недорогих і дорогих туристичних напрямків був складений на основі даних про 141 країну за кількома ключовими параметрами, серед яких вартість авіаперельотів і проживання в місцевих готелях, а також вартість туристичних продуктів і цін на паливо. Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Business Insider.

У звіті Всесвітнього економічного форуму Travel and Tourism Competitiveness Report значиться, що найдорожчою країною в світі для подорожей є Швейцарія. Середня добова вартість проживання тут становить 241,60 доларів. Другою найдорожчою країною в світі є Великобританія, а на третьому місці в рейтингу розташовується Франція.

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У десятку найдорожчих країн для подорожей також увійшли Австралія, Норвегія, Ізраїль, Данія, Швеція, Італія та Австрія.

Найбільш недорогими країнами для подорожей експерти Всесвітнього економічного форуму визнали Іран, Єгипет і Індонезію.